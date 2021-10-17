1 805 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 805 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 916 504 заболевших, из них скончались 11 727 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 954 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 858 661.