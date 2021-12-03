За сутки в Казахстане от коронавируса вылечились свыше 1 200 человек

За прошедшие сутки в Казахстане 1 137 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 939 566, сообщает Trend со ссылкой на Казинформ.

В Казахстане за последние сутки число заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию составило 724.

Всего в стране подтверждено 973 769 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в Казахстане от коронавируса скончались 12 734 человека.