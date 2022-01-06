В Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми

На площади перед мэрией в Алма-Ате началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На площадь прибыли войска, начали операцию по "зачистке" зачинщиков беспорядков. Идет интенсивная стрельба", - передает корреспондент ТАСС.