МИД РФ оценивает события в Казахстане как попытку извне подорвать целостность страны

Москва рассматривает последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность этой страны. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД РФ в связи с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении Коллективных миротворческих сил организации в Казахстан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - отмечается в заявлении.

Россия продолжит плотные консультации с Казахстаном и союзниками по ОДКБ по содействию проведению контртеррористической операции в республике.

"Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей", - говорится в документе.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане.