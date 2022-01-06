В Казахстане выявлены первые случаи заражения штаммом "Омикрон"

БАКУ /Trend/ - В Казахстане выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон", передает Trend со ссылкой на Минздрав республики.

По результатам генотипирования в 8 образцах обнаружен новый вариант коронавируса "Омикрон", в том числе 7 в г. Алматы и 1 в г. Нур-Султан.