В Алматы возобновилась стрельба с наступлением вечера

Стрельба возобновилась в Алма-Ате с наступлением вечера. Об этом сообщил телеканал "Мир-24", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, очевидцы сообщают о столкновениях, которые происходят в районе площади Республики.

Военные при помощи громкоговорителя требуют покинуть улицы. Кроме того, всем жителям на телефоны приходят СМС-сообщения, напоминающие о комендантском часе, сообщил телеканал.