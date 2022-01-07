Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков - Токаев

БАКУ /Trend/ - Критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков.

Как передает в пятницу Trend, об этом в пятницу в обращении к народу сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Их акции показали наличие четкого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость», - сказал Токаев.

По его словам, помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или «фейки» и способные к манипуляциям настроениями людей.

«Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура», - подчеркнул президент.