ООН призывает соблюдать в Казахстане права человека
ООН призывает стороны в Казахстане отказаться от насилия и считает неприемлемым убийство сотрудников полиции и демонстрантов. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность, избегать насилия, использовать мирные средства при реагировании на ситуацию, - сказал он. - Убийство сотрудников полиции и других так же неприемлемо, как и убийство демонстрантов".
ООН призывает соблюдать в Казахстане права человека, заявили в офисе генсека.
ООН считает, что применение силы в Казахстане должно быть пропорциональным.
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