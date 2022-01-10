Основные усилия спецслужб в Казахстане направлены задержание террористов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов.

Как передает в понедельник Trend, об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба, проведенного президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны.

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.