Основные усилия спецслужб в Казахстане направлены задержание террористов
БАКУ /Trend/ - В настоящее время основные усилия направлены на проведение оперативных мероприятий по установлению местонахождения и задержанию террористов.
Как передает в понедельник Trend, об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба, проведенного президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране, а также усилить информационное сопровождение данной деятельности.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
После выполнения своих функций весь контингент миротворцев ОДКБ безусловно будет выведен из Казахстана – Путин
«Лаборатория Касперского» выявила масштабную серию шпионских атак, затрагивающих промышленные организации по всему миру
Пленку с первыми кадрами начала армянской агрессии против Азербайджана в Париж доставил…армянин – воспоминания французского режиссера (Эксклюзив) (ФОТО)
В ближайшее время мировой общественности будут представлены доказательства об организации террористической атаки на Казахстан - Токаев
В БТА прокомментировали утверждения о якобы повышении стоимости проезда на ряде автобусных маршрутов
В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)