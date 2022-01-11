Назначен премьер-министр Казахстана

БАКУ /Trend/ - Парламент Казахстана единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра, передает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Отметим, что накануне его кандидатуру на пост выдвинул президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После роспуска правительства страны пятого января 2022 года, Смаилов занимал пост временно испольняющего обязанности премьер-министра страны. Ранее он также служил на таких должностях как министр финансов страны и первый заместитель премьер-министра.