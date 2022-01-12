Министры стран ОДКБ утвердят порядок вывода миротворцев из Казахстана

Совет министров обороны ОДКБ в четверг утвердит порядок вывода миротворцев из Казахстана, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Занейтдинов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Порядок вывода Коллективных миротворческих сил ОДКБ будет утвержден Советом министров обороны ОДКБ, внеочередное заседание которого состоится 13 января сего года в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

Ранее Токаев сообщил, что вывод миротворцев из Казахстана начнется 13 января и займет 10 дней. Зайнетдинов подтвердил эту информацию по итогам встречи в Нур-Султане генсека ОДКБ Станислава Зася и президента Казахстана Токаева.