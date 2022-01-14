В Алматы задержали более 2 тыс. участников незаконных акций

Правоохранители задержали в Алма-Ате более 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в пятницу сообщил информцентр комендатуры города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов", - говорится в сообщении.