В Алматы задержали более 2 тыс. участников незаконных акций
Правоохранители задержали в Алма-Ате более 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в пятницу сообщил информцентр комендатуры города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Всего задержано 2 159 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 67 единиц огнестрельного оружия и 3 112 боеприпасов", - говорится в сообщении.
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