11 340 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Из них по регионам: в городе Нур-Султане – 2 512, в городе Алматы – 1 953, в городе Шымкенте – 180, в Акмолинской области –1 015, в Актюбинской области – 317, в Алматинской области – 354, в Атырауской области – 486, в ВКО – 290, в Жамбылской области – 202, в ЗКО – 372, в Карагандинской области – 1 866, в Костанайской области – 265, в Кызылординской области – 124, в Мангистауской области – 134, в Павлодарской области – 980, в СКО – 178, в Туркестанской области – 112.

Всего в стране подтвержден 1 157 681 случай.