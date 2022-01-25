Досрочно прекращены полномочия главы Банка развития Казахстана

БАКУ /Trend/ - Решением единственного акционера (АО «НУХ «Байтерек») от 24.01.2022 года досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве Председателя Правления и члена Совета директоров АО «Банк Развития Казахстана» (БРК), передает Trend со ссылкой на БРК.

Исполняющим обязанности главы БРК назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя Председателя Правления Банка.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году.

Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».