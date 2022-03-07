Казахстан планирует увеличить долю контейнерных перевозок до 30%

Для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так, в 2022-2023 гг. планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличить долю контейнерных перевозок до 30% (экспорт).

Об этом говорилось на заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам, сообщает primeminister.kz, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО «НК «Казахстан Темир Жолы» Н. Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты. Также Н. Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти). В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв. Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Вентспилс, Лиепая.