Казахстану нужна АЭС – глава Минэнерго

Министр энергетики РК Болат Акчулаков считает, что Казахстану нужна атомная электростанция, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Нам станция нужна. Нам больше нельзя использовать уголь в таких объемах, как раньше. Никто не финансирует сегодня угольные станции, к сожалению. С газом ситуацию вы прекрасно видите, его все меньше и меньше, его будет не хватать, если мы новые месторождения не будем вскрывать и не будем вкладывать деньги в разработку новых месторождений. Атомная станция не является панацеей для решения проблемы, но это устойчивый источник энергии, опробованный», - сказал министр, отвечая на вопросы во время встречи с населением в Нур-Султане.

Он отметил противников строительства АЭС и фобии казахстанцев, которые связаны, по его мнению, с ядерным полигоном, существовавшим в советское время.

«Риски есть всегда и в любом деле. Даже когда вы пьете воду, есть риск, что с человеком может что-то случиться. Надо просто рисками управлять и считать правильно. Мы сейчас этим занимаемся. Но еще раз хочу сказать, атомная станция – это хороший вариант решения проблемы с будущим дефицитом», - добавил министр.