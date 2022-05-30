В Казахстане планируют повысить уровень пенсионного обеспечения

В целях социальной защиты родителей, имеющих ребенка с инвалидностью, законодательством предусмотрен ряд социальных льгот, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Механизм вычисления стажа для назначения пенсии казахстанцам, воспитывающим детей с инвалидностью, разъяснил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.

«При исчислении трудового стажа для назначения солидарной и базовой пенсионных выплат включается весь период ухода за ребенком с инвалидностью до 18 лет (без ограничения), а также период ухода за взрослым лицом с инвалидностью 1 группы», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, если в семье есть другие дети, то время ухода за ними до достижения 3 лет (в общей сложности 12 лет) также включается в трудовой стаж.

«Один год ухода за ребенком с инвалидностью при назначении базовой и солидарной пенсий приравнен к одному году трудовой деятельности. Указанные меры позволяют получать солидарную и базовую пенсии в более высоком размере. В целях повышения материального положения пенсионеров в рамках дальнейшей модернизации пенсионной системы с 2028 года предусмотрен переход от базовой к минимальной гарантированной пенсии», - напомнил зампремьера.

Данная мера предполагает повышение минимального размера с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, уменьшение минимального стажа участия с 10 лет до 5 лет, а также снятие максимального ограничения размера (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 прожиточный минимум при стаже 33 лет и выше).

«Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения, в том числе для лиц с инвалидностью», - добавил Е. Тугжанов.