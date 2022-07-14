ЕС заинтересован в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Европейский союз заинтересован в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.

Об этом заявила спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и ЕС.

Спецпредставитель подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.

Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.

Кроме того, на встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.