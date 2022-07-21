Ведется активное обсуждение проекта строительства крупной ГЭС в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - Ведется активное обсуждение проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане.

Об этом заявил в четверг Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, передает Trend.

«Казахстан также придает особое значение реализации совместных гидроэнергетических проектов в целях взаимовыгодного использования водных ресурсов трансграничных рек. В данном контексте активно обсуждается проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане. Вчера мы, три президента, подробно обсудили данную проблему и пришли к предварительным конкретным и очень полезным доверенностям», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что гидроэлектростанция позволит укрепить энергетическую безопасность стран Центральной Азии, улучшить условия для расширения сельскохозяйственного производства.