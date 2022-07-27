Казахстан нацелен на разработку плана устранения «узких» мест на Транскаспийском маршруте

БАКУ /Trend/ - Казахстан предлагает разработать "дорожную карту" по синхронному устранению "узких" мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ).

Как передает в среду Trend со ссылкой на казахстанское правительство, это предложение выдвинул премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, прибывшим в страну с официальным визитом.

На встрече стороны обсудили вопросы развития ТМТМ. Было отмечено, что для повышения его конкурентоспособности необходимо снять инфраструктурные ограничения на железнодорожных участках и в морских портах, а также пересмотреть существующие тарифы.

"Этот проект имеет стратегическое значение для наших стран. Казахстан поддерживает все инициативы по развитию транзитно-транспортного потенциала региона при соблюдении баланса интереса заинтересованных сторон. В целом для наращивания потенциала ТМТМ предлагаем вместе с другими участниками маршрута разработать "дорожную карту" по синхронному устранению "узких" мест и развитию его потенциала на 2022-2025 году", — сказал Алихан Смаилов.