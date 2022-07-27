БАКУ /Trend/ - Казахстан и Грузия договорились о расширении номенклатуры двустороннего товарооборота на 2023-2026 годы.

Как передает в среду Trend со ссылкой на казахстанское правительство, соответствующая дорожная карта подписана по итогам встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

На встрече премьер Казахстана отметил, что в настоящее время благодаря совместным усилиям отмечаются рекордные показатели двустороннего товарооборота, который вырос с 31,7 миллиона до 147,7 миллиона долларов, что в 4,7 раза превышает прошлогодний показатель.

«У нас есть все возможности и инструменты для поддержания положительной динамики. Уверен, что подписываемая сегодня Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота на 2023-2026 годы придаст дополнительный стимул взаимной торговле», - сказал Смаилов.