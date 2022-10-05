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Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Таджикистана

Казахстан Материалы 5 октября 2022 08:31 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Таджикистана

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Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.

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