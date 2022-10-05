В индустриальной зоне Казахстана сформируют инфраструктуру

БАКУ /Trend/ - В Карагандинской области Казахстана будет сформирована инфраструктура индустриальной зоны «Saran», передает в среду Trend.

Соответствующее поручению правительству дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью области.

«Задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов. В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и индустриальной зоны «Saran» уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому Правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны «Saran», - сказал Токаев.