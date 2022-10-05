БАКУ /Trend/ - До конца года в Казахстане планируется ввод в эксплуатацию шинного завода KamaTyresKZ.

Об этом стало известно в ходе поездки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Карагандинскую область, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу Президента.

Сообщается, что на данный момент предприятие занимается выпуском шин для легковых автомобилей и легких грузовиков.

Планируется, что на втором этапе проекта начнется производство резинотехнических изделий, таких как транспортеры, конвейерные ленты и т.д., а на третьем этапе – шин для сельскохозяйственной техники. Проектная мощность завода составляет 3,5 миллиона шин в год.

В настоящее время завод совместно с партнерами осуществляет подготовку необходимых специалистов. В Саранском гуманитарно-техническом колледже 68 человек проходят обучение по специальностям «резинотехнические изделия» и «производство шин».