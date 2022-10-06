Токаев выдвинут в качестве кандидата в президенты Казахстана от правящей партии (Обновлено)

Кандидатом в президенты Казахстана на предстоящих внеочередных выборах главы государства от правящей партии AMANAT выдвинут Касым-Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Его кандидатура была одобрена делегатами на внеочередном XXIV Съезде партии AMANAT.

«Сегодня мы вместе начали строительство успешной республики. Важно, что у нас уже есть лидер, с которым мы воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути. Лидер, который в самый сложный для нашего народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии AMANAT и наша с вами историческая ответственность – объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ Президента», - сказал председатель партии AMANAT.

08:38 (GMT+4) Председатель правящей партии Amanat Ерлан Кошанов предложил выдвинуть в качестве кандидата в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Такое предложение он озвучил в ходе внеочередного XXIV съезде партии Amanat.

В работе съезда принимают участие 1200 аманатовцев. Партийцы во всех областях и городах Астана, Алматы, Шымкент избрали 700 делегатов для участия в главном политическом мероприятии Amanat.

«Мы не должны возвращаться в прошлое. Масштабные изменения должны иметь свое законное продолжение. А для достижения великой цели и идеалов, стоящих перед государством, нам нужен достойный лидер. Поэтому в качестве кандидата в Президенты предлагаю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева»,- сказал Ерлан Кошанов.