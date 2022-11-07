Развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение - Токаев

БАКУ /Trend/ - Дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение с учетом нынешней ситуации на мировых рынках. Об этом сказал в понедельник президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, передает Trend со ссылкой на сайт президента.

Токаев поручил увеличить объемы транспортировки нефти через порты на Каспийском море Актау и Курык до 20 млн тонн в год.

«Нам необходимо активизировать все имеющиеся мощности портов Актау и Курык с целью увеличения пропускных способностей и доведения объемов транспортировки нефти до 20 млн тонн в год»,— сказал Токаев.

Он обратил внимание, что дальнейшее развитие Транскаспийского маршрута приобретает особое значение с учетом нынешней ситуации на мировых рынках. Господин Токаев отметил, что Астана достигла взаимопонимания со странами-партнерами по этому вопросу.