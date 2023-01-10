Обзор развития агропромышленного комплекса Казахстана за 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Trend представляет обзор развития агропромышленного комплекса Казахстана за 2022 год.

Ниже приведены некоторые из ключевых событий в сельскохозяйственном секторе страны в уходящем году.

Инвестиции в новые проекты

Казахстан рассчитывает реализовать 800 сельскохозяйственных проектов с общей инвестиционной стоимостью 2,6 триллиона тенге (около 5,6 миллиарда долларов) к 2025 году, сообщил в декабре министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.

К этому времени в Казахстане уже было реализовано 227 проектов на сумму 214 миллиардов тенге (460,1 миллиона долларов), что эквивалентно 96 процентам годового плана.

Министр также подчеркнул, что правительство работает над расширением мощностей овощехранилищ в стране. Для обеспечения существующего спроса будут построены дополнительные овощехранилища вместимостью 135,000 тонн.

На развитие агропромышленного комплекса Костанайской области правительством дополнительно выделено 113,6 миллиарда тенге ($244,2 миллиона).

Из этих средств на субсидирование сельхозпроизводителей направлено 45,7 миллиарда тенге (98,2 миллиона долларов), из них 13,9 миллиарда тенге (29,8 миллиона долларов) на растениеводство, 7,5 миллиарда тенге (16,1 миллиона долларов) - на животноводство и 24,3 миллиарда тенге (52,2 миллиона долларов) - на другие направления.

В этом году площадь весеннего сева в Костанайской области составила 4,9 миллиона га, в том числе по зерновым и зернобобовым культурам 4 миллиона га. Площади масличных культур достигли 748,300 га и увеличились на 141,000 га по сравнению с прошлым годом.

В целях обеспечения потребности населения области в социально значимых продуктах питания увеличены площади таких культур, как гречиха, подсолнечник, картофель, другие овощи.

К ноябрю 2022 года в Казахстане собрано 486,900 тонн риса. После переработки на склады отправлено около 221,200 тонн рисовой крупы.

Годовая потребность внутреннего рынка составляет около 165,000 тонн, что намного меньше объема производства. Так что нового урожая будет достаточно для обеспечения потребности населения Казахстана в рисе. Более того, излишки урожая экспортируются в другие страны. За 8 месяцев 2022 года экспортировано 67,800 тонн риса.

При этом в 2022 году посевная площадь риса в Казахстане составила 87,800 га, что на 8,400 га меньше, чем в 2021 году.

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров отметил, что в стране зафиксирован рост производства сельскохозяйственной продукции.

"Стоимость валовой продукции сельского хозяйства увеличилась на 8,2 процента. Положительный рост производства зафиксирован в 16 регионах. Наибольшие темпы роста показали Костанайская, Акмолинская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области", — сказал Куантыров на заседании правительства.

Как отметил министр, рост по всем показателям наблюдается в Костанайской, Акмолинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях, а также в городах Алматы и Шымкент.

Только на сельское хозяйство пришлись 8,07 триллиона тенге (17,2 миллиарда долларов), в том числе на растениеводство - 5,1 триллиона (11,02 миллиарда долларов), на животноводство - 2,9 триллиона тенге (6,2 миллиарда долларов).

Увеличение валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за отчетный период произошло за счет увеличения производства яиц на 4,9 процента, молока - на 1,8 процента, роста растениеводства - на 12,7 процента.

Северо-Казахстанская область лидирует по общей стоимости валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, которая с января по октябрь 2022 года достигла 1,02 триллиона тенге (2,1 миллиарда долларов), увеличившись на 12,8 процента по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В том числе продукция растениеводства составила 793,3 миллиарда тенге (1,6 миллиарда долларов), продукция животноводства - 223,7 миллиарда тенге (479,1 миллиона долларов). Второе и третье места пришлись на Акмолинскую и Туркестанскую области. Стоимость валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства Акмолинской области составила 976,6 миллиарда тенге (2,09 миллиарда долларов), что на 18,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе продукция растениеводства - на сумму 708,09 миллиарда тенге (1,5 миллиарда долларов), продукция животноводства - 264,2 миллиарда тенге (565,8 миллиона долларов).

Валовая продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства Туркестанской области составила 950,6 миллиарда тенге (2,03 миллиарда долларов), что на 2 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года, в том числе продукции растениеводства - на сумму 623,5 миллиарда тенге (1,3 миллиарда долларов), продукция животноводства - на сумму 321,2 миллиарда тенге (687,8 миллиона долларов).

Рост валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства за отчетный период наблюдался в 16 областях Казахстана.

Город Алматы является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в стране - с января по ноябрь 2022 года произведено продукции на 279,2 миллиарда тенге (почти 605 миллионов долларов).

Инициативы правительства

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что с 2023 года будет внедрен новый подход к форвардному финансированию поставок социально значимых продуктов питания. Этот подход будет реализован в 3 этапа.

Во-первых, это форвардная закупка осенних и ранних овощей до 1 августа и 1 сентября соответственно с последующей их поставкой на рынок в межсезонье.

Второй этап предусматривает финансирование оборотных средств для закупки сырья у предприятий по переработке гречихи, риса, подсолнечника.

Третий этап – финансирование через механизмы государственной поддержки и продажа более дешевого зерна.

Карашукеев также сообщил, что работа по совершенствованию системы субсидирования АПК близится к завершению. Министр добавил, что разработан подход, который позволит учесть мнение фермерского сообщества и обеспечить внутренний рынок достаточным количеством продуктов питания.

По его словам, Казахстан увеличил производство некоторых видов овощей, и теперь оптовая цена на эти виды колеблется от 500 тенге (1,08 доллара) до 600 тенге (1,30 доллара).