Казахстан заявил о готовности поставлять Ирану 75 товарных позиций на сумму около $250 млн

Власти Казахстана готовы дополнительно поставлять 75 товарных позиций на сумму порядка $250 млн на рынок Ирана. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Казахстана по итогам встречи премьер-министра страны Алихана Смаилова с министром сельского хозяйства Ирана Сейедом Джавадом Садатинежадом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти $500 млн. Вместе с тем в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около $250 млн", - говорится в сообщении.

В целом правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объема торговли до $3 млрд, поставленной главами двух стран. "Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд", - пояснил Смаилов.

Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера и коридор "Север-Юг". "Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности подписание и реализация дорожной карты по устранению узких мест, уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объемы грузоперевозок", - отметил премьер-министр. По его словам, реализация дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.

В свою очередь министр сельского хозяйства Ирана отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии. Он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.