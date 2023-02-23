Казахстан продолжает работу по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

БАКУ /Trend/ - Казахстан продолжает работы по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, которая свяжет Азербайджан и Казахстан.

Об этом сказал председатель правления «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев в рамках встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана.

В ходе встречи также обсуждался вопрос создания стабильной связи 5G. «Казахтелеком» планирует построить около 7,000 вышек, обеспечивающих подключение 5G по всей стране. Компания планирует ввести в эксплуатацию 486 вышек в 2023 году в Шымкенте, Астане и Алматы.

Президент Казахстана отметил, что реализация коммуникационных проектов является важнейшим элементом экономического и социального роста.

Напомним, что проект прокладки ВОЛС осуществляется совместно с AzerTelecom в рамках проекта «Цифровой Шелковый путь», предусматривающего формирование цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана, AzerTelecom и Казахтелеком, в январе 2023 года подписали «Соглашение об условиях сотрудничества» в рамках проекта прокладки ВОЛС.