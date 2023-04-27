Казахстан настроен на углубление стратегического сотрудничества с CNPC

БАКУ /Trend/ - Правительство Казахстана настроено на углубление стратегического сотрудничества с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC), сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Об этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сказал в ходе встречи с вице-президентом CNPC Хуаном Юнчжаном.

Во время встречи основное внимание было уделено реализации новых инвестиционных проектов в энергетической отрасли.

Премьер-министр Казахстана отметил, что CNPC, являясь одним из важных стратегических партнеров в энергетической сфере, функционирует в Казахстане уже более 25 лет.

"За годы совместной работы у нас сложились доверительные партнерские отношения при реализации крупных проектов во всех секторах нефтегазовой отрасли. Правительство Казахстана настроено на углубление нашего стратегического сотрудничества", - сказал он.

В свою очередь Хуан Юнчжан напомнил о ряде ранее успешно реализованных совместных проектов, добавив, что многие из них считаются образцом взаимовыгодного сотрудничества. Он также отметил заинтересованность компании в расширении своей деятельности в Казахстане.

"Китай и Казахстан являются хорошими соседями. CNPC готова внести свой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений между нашими странами", - сказал он.

Помимо этого, стороны также обсудили вопросы экспорта нефти, улучшения условий труда работников CNPC в Казахстане, а также ряд других вопросов, представляющих общих интерес.