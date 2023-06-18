В Казахстане освободили всех заложников в банке

БАКУ /Trend/ - В МВД Казахстана сообщили об освобождении заложников, удерживаемых в здании банка, передает Trend.

"Заложники освобождены", - сообщили в Telegram-канале полиции Казахстана.

Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi. По информации пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка, клиентов в отделении нет.

По данным полиции, на месте работают сотрудники отряда специального назначения «Арлан». Военнослужащие к спецоперации не привлекались.