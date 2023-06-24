"Казахстанские железные дороги" и Rhenus SE объединяют усилия для увеличения грузопотока по ТМТМ

БАКУ /Trend/ - "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги) и немецкая логистическая компания Rhenus SE подписали меморандум о взаимопонимании в области транспорта и логистики, сообщает Trend.

Как отметили в КТЖ, основной целью этого сотрудничества является увеличение объема грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ - Средний коридор).

Стороны стремятся активизировать развитие логистических центров и расширить терминальные мощности портов в Актау и Курыке. В связи с этим немецкая сторона окажет техническую и консультативную поддержку в проектировании контейнерного хаба, базирующегося в порту Актау.

Меморандум служит дополнительным стимулом для расширения возможностей Транскаспийского международного транспортного маршрута и будет способствовать развитию транзитного потенциала Казахстана. Ожидается, что это стратегическое партнерство будет способствовать большей связности и эффективности региональной торговли, способствуя экономическому росту и укреплению связей между Казахстаном и Германией в транспортном и логистическом секторах.

Документ был подписан в рамках визита Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан по приглашению Президента страны Касым-Жомарта Токаева.