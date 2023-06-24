Токаев проведет внеплановое заседание Совбеза в связи с ситуацией в России

БАКУ /Trend/ - В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет заседание Совета безопасности, на котором будет рассмотрена ситуация в России. Пресс-служба главы Казахстана сообщила о том, что президент будет выслушивать отчеты руководителей силовых ведомств о принятых мерах, выполнении его указаний в связи с ситуацией в России, передает Trend.

"Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Глава государства выслушает отчеты премьер-министра и руководителей силовых ведомств о принятых мерах по исполнению его указаний в связи с ситуацией в России", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также отметила, что ожидается принятие оперативного плана действий, направленного на нейтрализацию возможных негативных последствий влияния ситуации в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику страны.