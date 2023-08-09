В Казахстане планируется запуск крупных проектов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после ознакомления с обстановкой в Экибастузе посетил город Павлодар, где получил информацию о социально-экономическом развитии региона и его привлекательности для инвестиций, сообщает Trend.

Согласно информации от акима области Асаина Байханова, за первое полугодие было привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30% превышает показатели того же периода в прошлом году.

Глава региона также поделился информацией о строительстве завода по производству технического кремния в Экибастузе стоимостью 35 миллиардов тенге. Планируется также запуск завода компании "EkibastuzFerroAlloys", вложения в который составят 92 миллиарда тенге. Этот проект позволит создать более 1500 рабочих мест.

В сфере железнодорожного машиностроения предстоит запуск кузнечно-бандажного комплекса компании "RailCastSystems" с инвестициями в размере 78 миллиардов тенге.

Поддержку также получили существующие предприятия региона. Например, компания "Нефтехим LTD" стала первой в СНГ, начав производство эпоксидного компаунда. Также ТОО "Казмунайхим" успешно запустило производство полного цикла реагентов и присадок для нефтегазовой отрасли Казахстана.