Goldman Sachs предсказал существенный рост ВВП Казахстана

Прогнозируется увеличение валового внутреннего продукта Казахстана к 2050 году, как сообщает Trend.

Согласно свежему отчету экспертов компании Goldman Sachs, мировая экономическая картина в следующие десятилетия существенно изменится. Прогнозируется, что Азия может стать доминирующим регионом, внесущим наибольший вклад в мировой ВВП, превзойдя традиционные экономические лидеры, объединенные в категории развитых рынков.

Согласно прогнозу Goldman Sachs, представленному в виде Вороного диаграммы, ВВП Казахстана достигнет 0,9 триллиона долларов к 2050 году.

Напоминаем, что за первый квартал 2023 года объем произведенного ВВП Казахстана составил 23 582 637,0 миллиона тенге.

Также в диаграмме представлены данные по ВВП ведущих мировых экономик. Согласно прогнозу экспертов, к 2050 году Китай займет первое место с ВВП в размере 41,9 триллиона долларов, за ним следуют США с 37,2 триллиона долларов и Индия с 22,2 триллиона долларов.

По мнению аналитиков, самыми быстрорастущими странами в Азии к 2050 году станут Индия (с ростом ВВП на 3,1 процента в год), Бангладеш (с ростом на 3,0 процента в год) и Филиппины (с ростом на 3,5 процента в год). Эти страны ожидают преуспеть благодаря высокой рождаемости и низкому среднему возрасту населения, что будет способствовать увеличению численности трудовых ресурсов.

С другой стороны, к 2050 году доля Латинской Америки в мировом ВВП ожидается на уровне 7 процентов. Согласно предыдущим прогнозам Goldman Sachs, сделанным в 2011 году, многие страны Латинской Америки в последние десятилетия демонстрировали низкие темпы роста. Например, реальный ВВП Бразилии сократился с 2,7 триллиона долларов в 2010 году до 1,5 триллиона долларов в 2020 году. В связи с этим Goldman Sachs предполагает, что Индонезия сможет обойти Бразилию и стать крупнейшим развивающимся рынком к 2050 году.