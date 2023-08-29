Контракты более чем на $8 млрд подписаны на сложные проекты – минэнерго Казахстана

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев объявил о подписании контрактов на сумму более $8 млрд для реализации сложных проектов в энергетической сфере, сообщает Trend.

Согласно заявлению Саткалиева на заседании правительства, на данный момент уже заключены три контракта на выполнение сложных проектов в области добычи углеводородов. Один из контрактов заключен между компаниями КМГ и Лукойл на добычу углеводородов на месторождениях Каламкас-море, Хазар и Ауэзов. По этому контракту ожидается инвестирование около $6 млрд в период с 2023 по 2029 год. Привлечение рабочей силы составит около 2 тыс. работников на этапе строительства и 200 на операционном этапе, начиная с 2029 года.

Также был подписан модельный контракт между "КазМунайГазом" и "Татнефтью" на разведку углеводородов на участке Каратон подсолевой. Объем инвестиций по этому контракту составит около $2 млрд. Здесь также предусмотрено привлечение 2 тыс. работников на период строительства с 2023 по 2030 годы и 190 человек после 2030 года.

Контракт был заключен также с ТОО «Урихтау Оперейтинг» для добычи на месторождении Восточный Урихтау. Объем инвестиций здесь оценивается в T51 млрд. Привлечение работников ожидается в размере 300 человек на этапе строительства и 110 человек на операционном этапе.

Согласно новому модельному контракту в сфере недропользования для сложных проектов, предоставляются значительные регуляторные и фискальные преференции. Дополнительно, в 2023 году Министерством энергетики Казахстана в сотрудничестве с депутатами был разработан пакет поправок в Кодекс РК «О недрах и недропользовании», направленных на стимулирование геологоразведочных работ. Этот пакет сейчас находится на рассмотрении Мажилиса.