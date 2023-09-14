Казахстан намерен планомерно повышать пропускную способность Среднего коридора - Касым-Жомарт Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен планомерно повышать пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Говоря о полноценной реализации транспортно-логистического потенциала стран региона, Токаев отметил, что эта стратегическая по своей сути сфера может стать опорной точкой для стремительного развития региона.

"Мы являемся свидетелями формирования новой экономической географии мира. Прогнозируется рост торговых потоков в направлении Китая, Европы, России, Ближнего Востока", - сказал он.

Президент Казахстана подчеркнул, что Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток.

"Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в пять раз. Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры", - добавил он.