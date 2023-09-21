БАКУ /Trend/ - В Казахстане рассматривается возможность введения ограничений на экспорт угля.

Как сообщает Trend, глава Министерства промышленности и строительства Казахстана, Канат Шарлапаев, заявил во время брифинга в правительстве, что ведомство планирует ввести ограничения на экспорт угля, и сообщил, что уже готовится соответствующий приказ.

«На данный момент мы ввели ограничение по вывозу угля из страны автомобильным транспортом. И в данный момент мы разрабатываем меры по ограничению экспорта угля», - заявил Шарлапаев.

Он объяснил, что эти меры необходимы, чтобы социальный уголь, который продается по сниженным ценам, не вывозился за пределы страны.