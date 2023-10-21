Казахстан возобновит строительство железнодорожной ветки в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Управление железных дорог Афганистана (Afghanistan Railway Authority) заключила соглашение с казахстанской компанией Integra Construction о возобновлении строительных работ на участке железнодорожной ветки, простирающемся от станции Розанак до станции Рабаттарьян протяженностью 43 километра, передает Trend.

Планируется завершить строительство этой железнодорожной ветки в Кабуле к маю 2025 года.

Этот участок железнодорожной магистрали составляет важную часть проекта, объединяющего Хаф (Иран) и Герат (Афганистан) на расстоянии 191 километра. Эта магистраль свяжет две страны и откроет перспективу доступа Афганистана к порту Чах-Бахар, что в свою очередь обеспечит связь с Индией через этот порт.

Реализация этого проекта и строительство "сухого порта" в Герате играют ключевую роль в укреплении торговых отношений Афганистана с государствами Центральной Азии, Казахстаном и Китаем. Кроме того, они способствуют использованию транзитного потенциала Афганистана и Ирана.

Этот проект осуществляется в соответствии с поручениями Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленными на расширение экономического и гуманитарного сотрудничества с Афганистаном, на поддержку казахстанского бизнеса за рубежом, с активной поддержкой посольства Казахстана в Афганистане.