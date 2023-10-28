Обновлены данные по числу погибших в Казахстане горняков

БАКУ /Trend/ - На шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана, где произошел взрыв, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям.

На месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы.

Отметим, что сегодня утром на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошел взрыв.

На место происшествия прибыл Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, а также поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМиттал Темиртау".

По факту чрезвычайного происшествия на шахте имени Костенко генпрокуратура начала уголовное расследование.

29 октября в Казахстане объявлено Днем национального траура.