Казахстан построит автодорогу для связи своих западных регионов с Узбекистаном - Смаилов

БАКУ /Trend/ - Казахстан построит автодорогу для связи своих западных регионов с Узбекистаном.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал премьер-министр Казахстана Алихан Самилов в ходе выступления на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

По его словам, данная дорога послужит завершению формирования 8-го автодорожного коридора ТРАСЕКА.

Как отметил Алихан Смаилов, важно развивать транспортную взаимосвязанность региона, поскольку 7 из 10 государств-членов ОЭС не имеют доступа к мировому океану.

"Сегодня Казахстан активно участвует в инфраструктурных и логистических проектах, уделяя приоритетное внимание развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. В целях наращивания его потенциала Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция реализуют дорожные карты по синхронному устранению "узких" мест и развитию Среднего коридора до 2027 года", - сказал он.

Как отметил премьер-министр, они позволят существенно увеличить пропускную способность маршрута.

"Мы также активно раскрываем потенциал наших морских портов на Каспии. Будут построены контейнерный хаб в порту Актау и многофункциональный терминал «Саржа» в порту Курык. Планируется строительство отдельных станционных путей на пунктах пропуска с Китаем для стран Центральной Азии. Мы намерены систематически увеличивать грузопоток по этому направлению и к 2030 году довести его до 500 тыс. контейнеров в год", - добавил Смаилов.