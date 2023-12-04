Казахстан и Беларусь расширят сотрудничество в области экологии

БАКУ /Trend/ - Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Андрей Худык, встретился с министром экологии и природных ресурсов Казахстана, Ерланом Нысанбаевым, передает Trend.

В ходе встречи руководители природоохранных ведомств обсудили сотрудничество на площадке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере климатических вопросов, а также вопросы внедрения принципов низкоуглеродного развития экономики.

Было достигнуто соглашение о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества, включая обмен опытом в разработке экологического кодекса в Беларуси, управлении отходами, включая отходы пластика, а также в области функционирования автоматической системы мониторинга атмосферного воздуха.

В конце встречи Ерлан Нысанбаев пригласил своего белорусского коллегу посетить Казахстан для дальнейших подробных обсуждений направлений взаимодействия, согласованных в ходе этой встречи.