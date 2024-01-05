Тюркский инвестиционный фонд позволит финансировать проекты в приоритетных секторах экономики - вице-министр Казахстана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Создание Тюркского инвестиционного фонда позволит финансировать проекты в приоритетных секторах экономики.

Об этом сказал Trend вице-министр национальной экономики Казахстана Бауыржан Кудайбергенов.

"Финансирование будет нацелено особенно на развитие МСБ, туризма, "зеленой" экономики, энергетики, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также укрепление торгово-экономического сотрудничества в рамках и за пределами региона Организации тюркских государств", - подчеркнул вице-министр.

По его словам, данный фонд является финансовым институтом экономической интеграции тюркского мира, направленный на финансирование проектов микро-, малых и средних предприятий, предполагающих создание и модернизацию физической и цифровой инфраструктуры.

Отметим, что инициатива создания Тюркского инвестиционного фонда была предложена Азербайджаном в ходе неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ) в марте 2021 года.

Соглашение о создании фонда было подписано в рамках внеочередного саммита глав государств-членов ОТГ 16 марта 2023 года в Анкаре.

Учредителями фонда являются 5 государств-членов ОТГ – Казахстан, Азербайджан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан.

Первоначальный капитал Тюркского инвестиционного фонда составит 500 миллинов долларов США. Обязательная доля составит 350 миллинов долларов (по 70 миллинов на каждую страну). Все члены с равными долями будут иметь равный голос.

Тюркский инвестиционный фонд является первым совместным финансовым институтом экономической интеграции в тюркском мире. Цель – содействие экономическому развитию государств-членов ОТГ путем расширения межрегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.