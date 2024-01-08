КазМунайГаз планирует добывать до 6,7 млрд кубометров газа в год

БАКУ /Trend/ - Национальная нефтегазовая компания Казахстана КазМунайГаз разрабатывает газовую стратегию, в соответствии с которой планируется увеличение производства природного газа до 6,7 миллиарда кубических метров в год к 2030 году, не учитывая крупные проекты, такие как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, передает Trend.

В текущем году уже начато освоение трех новых месторождений: Аксай Южный, Восточный Урихтау и Рожковское.

КазМунайГаз планирует в ближайшие три-четыре года начать добычу газа на месторождении Центральный Урихтау с прогнозируемым объемом в 1 миллиард кубических метров в год.

Кроме того, в 2027 году предполагается ввод в эксплуатацию месторождений Западная Прорва и Каламкас с ожидаемым объемом добычи газа в 1,1 миллиарда кубических метров в год. В настоящее время также активно обсуждаются 12 перспективных геологоразведочных проектов и проекты доразведки существующих месторождений с участием международных компаний.