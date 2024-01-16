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Всемирный банк прогнозирует укрепление роли Казахстана как регионального лидера

Казахстан Материалы 16 января 2024 07:57 (UTC +04:00)
Всемирный банк прогнозирует укрепление роли Казахстана как регионального лидера

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Всемирный банк рассчитывает на дальнейшее укрепление позиции Казахстана в качестве лидера в регионе. Об этом заявила региональный директор финансовой организации по Центральной Азии Татьяна Проскурякова на встрече с премьер-министром республики Алиханом Смаиловым, передает Trend.

Проскурякова отметила активизацию подготовки новых проектов Всемирного банка по линии Казахстана, включая программу по подключению отдаленных населенных пунктов к интернету.

Премьер-министр Смаилов подчеркнул успешное сотрудничество с Всемирным банком в течение более 30 лет, в рамках которого было реализовано 48 проектов на сумму более $8 миллиардов. Он выразил готовность правительства Казахстана к дальнейшему углублению сотрудничества со Всемирным банком.

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