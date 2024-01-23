Еще два землетрясения произошли недалеко от Алматы

БАКУ /Trend/ - Землетрясения магнитудой 4,5 и 4,8 произошли на границе Кыргызстана и Китая.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС Казахстана.

Согласно информации, эпицентр первого землетрясения располагался в 263 километрах к юго-востоку от казахстанского города Алматы. Жители Алматы почуствовали подземные толчки до двух баллов.

Эпицентр второго землетрясения располагался в 269 километрах к юго-востоку от Алматы. В городе землетрясение не ощущалось.

Напомним, что ночью 23 января на границе Китая и Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр подземных толчков находился на границе Кыргызстана и Китая.

Ощутимость в Алматы составила до 4-х баллов. В результате землетрясения пострадали несколько жителей города.

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