Казахстан готов вложить крупные инвестиции в экономику Кыргызстана в этому году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году Казахстан выражает готовность вложить 70 миллионов долларов США в экономику Кыргызстана, сообщил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу после встречи с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым в Бишкеке, передает Trend.

Он выделил успешные инвестиционные проекты, включая медно-золотой рудник "Бозумчак", который разрабатывается крупнейшей казахстанской компанией KAZ Minerals, специализирующейся на добыче меди, а также строительство солнечной энергостанции на 50 МВт в Иссык-Кульской области.

Нуртлеу подчеркнул, что в прошлом году Казахстан активно инвестировал в экономику Кыргызстана, привлекая прямые капиталовложения на сумму 55 миллионов долларов. Общий объем инвестиций от казахстанской стороны в экономику Кыргызстана достиг 1,3 миллиарда долларов, и Казахстан является третьим по величине торговым партнером для Кыргызстана. В этом контексте Нуртлеу подчеркнул, что Кыргызстан занимает важное место среди торговых партнеров Казахстана в рамках СНГ и ЕАЭС.

Глава министерства также отметил, что Казахстан видит перспективы увеличения экспорта на 260 миллионов долларов США, предлагая около 200 товарных позиций в различных секторах, таких как пищевая, промышленная, нефтехимическая, строительная, фармацевтическая и другие.