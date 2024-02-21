Казахстан ратифицировал соглашение с Турцией с целью сокращения времени грузоперевозок через Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Мажилис парламента Казахстана ратифицировал межправительственное Соглашение с Турцией о международных комбинированных перевозках грузов, цель которого заключается в дальнейшем развитии транзитно-транспортного потенциала и торгово-экономических отношений между республиками.

Как передает в среду Trend, документ был подписан 10 мая 2022 года в Анкаре.

Соглашение направлено на увеличение грузопотока через Транскаспийский международный транспортный маршрут (с использованием железной дороги "Баку – Тбилиси – Карс", портов Каспийского моря и международного транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай") и, соответственно, увеличение товарооборота между Казахстаном и Турцией.

Ратификация соглашения позволит сократить сроки прохождения грузов до 5 дней. В 2022 году прохождение этого маршрута занимало 13-15 дней.

Вместо двух транспортных накладных при комбинированнной перевозке по ж/д и морскому пути внедряется единый цифровой документ, который можно будет оформить посредством автоматизированной цифровой платформы.

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