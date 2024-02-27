Пожар в аэропорту Астаны привел к задержке рейсов

БАКУ /Trend/ - В аэропорту Астаны (Казахстан) сегодня утром произошел пожар, который был локализован усилиями пожарных.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на аэропорт, из-за сильного дыма при тушении пожара все пассажиры терминала аэропорта были эвакуированы в безопасное место.

В противопожарной работе было задействовано 20 единиц основной техники, 3 единицы спецтехники и 58 человек.

"Международный аэропорт Астаны продолжает принимать прилетающие рейсы. Однако вылет 18 рейсов из аэропорта задерживается. Точное время вылета задержанных рейсов пока неизвестно", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также было отмечено, что после тушения пожара введен в эксплуатацию терминал внутренних рейсов Т2. В терминале внутренних рейсов открыта регистрация пассажиров. Также ведутся работы по восстановлению терминала международных рейсов.

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