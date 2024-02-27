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Правительство Казахстана утвердило проект Комплексного плана развития Астанинской агломерации

Казахстан Материалы 27 февраля 2024 16:52 (UTC +04:00)
Правительство Казахстана утвердило проект Комплексного плана развития Астанинской агломерации

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня правительство Казахстана утвердило Комплексный план развития Астанинской агломерации на 2024-2028 годы в ходе заседания под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на правительство Казахстана.

По словам министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, в столице наблюдается ряд проблем, ведущих к увеличению нагрузки на все виды инфраструктуры, разрастанию окраин города, отсутствию удобной транспортной системы и дефициту социальных объектов. Для их решения в разработанном комплексном плане предусматривается ряд системных мер.

Так, документ предусматривает 329 мероприятий, 6 направлений (развитие градостроительства, модернизация социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, обеспечение экологической устойчивости, безопасности и предупреждение чрезвычайных ситуаций). Общий объем финансирования этих целей составит 1,13 триллиона тенге (около 2,5 миллиарда долларов).

Основные мероприятия Комплексного плана включают разработку единой градостроительной политики, установление границ населенных пунктов в составе агломерации, создание экогородков площадью 940 га, строительство 6 логистических комплексов, сервисного центра по обслуживанию электровозов, ремонт 400 км и строительство 300 км дорог, реконструкцию 4 мостов.

Также предусматриваются строительство и реконструкция 70 км канализационных систем, 500 км сетей водоснабжения и водоотведения, 800 км линий электропередачи, 3 котельных, 30 км тепловых сетей и 1 100 км газопровода.

В рамках Комплексного плана будут построены 25 объектов производства продуктов питания, 12 предприятий по производству промышленных товаров и созданы индустриальные зоны площадью 300 га в Аршалынском районе.

Ожидается, что к 2029 году будут созданы более 3 тысяч рабочих мест, медицинским обслуживанием будут обеспечены 70 тысяч человек, будет увеличен объем выпуска продукции в обрабатывающей промышленности до 120 процентов, а также увеличена доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 55 процентов до 70 процентов.

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